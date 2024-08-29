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Giriş Tarihi: 29.08.2024 08:46

İngiltere'nin otomobil üretimi 5 aydır düşüyor

İngiltere’nin otomobil üretimi 5 aydır düşüyor

İngiltere'nin otomobil üretimi,Temmuz ayında art arda beşinci kez düştü.

Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), üreticilerin yeni modellere geçmesi ve tedarik zincirindeki geçici aksaklıklar nedeniyle, Temmuz ayında bir önceki yıla göre %14,4 düşüşle toplam 65.478 otomobil üretilebildiğini söyledi.

Tamamen elektrikli modeller, plug-in hibritler ve tam hibritleri içeren elektrikli araçların üretimi, bir yıl önceki %39,5'e kıyasla toplam üretimin %37,5'ini oluşturdu.

SMMT İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes yaptığı açıklamada "Sektör sıfır emisyonlu araç üretimine geçiş için yeniden yapılanırken devam eden bir dalgalanma muhtemeldir" dedi.

SMMT, İngiltere'deki otomobil üretiminin ilk 7 ayda %14,8 artışla 118.672 adede ulaştığın da söyledi.

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İngiltere'nin otomobil üretimi 5 aydır düşüyor
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