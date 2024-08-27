Apara Ekonomi Japon hükümeti Fed'i yakından takip edecek
Giriş Tarihi: 27.08.2024 08:56 Son Güncelleme: 27.08.2024 08:56

Japon hükümeti Fed'i yakından takip edecek

Japon hükümeti Fed’i yakından takip edecek

Japon hükümeti, Fed'in olası faiz indiriminin etkisini yakından takip edecek.

Japonya Maliye Bakanı, Japonya hükümetinin ABD'nin olası faiz indirimlerinin Japon ekonomisi üzerindeki etkisini yakından takip edeceğini söyledi.

Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, "Hükümet, [ABD'nin faiz indirimlerinin] ne tür etkilere yol açacağını dikkatle izlemeye devam edecek çünkü bunlar Japon ekonomisini dış talep ve denizaşırı fiyatlar da dahil olmak üzere çeşitli yollarla etkileyebilir" dedi.

Bakan Suzuki, döviz kurlarının faiz oranı farkları, jeopolitik riskler ve piyasa duyarlılığı gibi faktörlere bağlı olarak hareket ettiğini de vurguladı.

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Japon hükümeti Fed'i yakından takip edecek
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