Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ’Uluslararası Yatırım’ mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantıya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile özel sektör temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Yılmaz, toplantıda 2024 YOİKK Eylem Planı gelişmeleri çerçevesinde kurumlarca sürdürülen çalışmaları, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'ni ve eylülde gerçekleştirilmesi planlanan Yatırım Danışma Konseyi toplantısı hazırlıklarını ele alacaklarını belirterek, 2025-2027 dönemini kapsayacak şekilde güncellenecek yeni Orta Vadeli Program (OVP) konusunda kurul üyeleriyle istişarelerde bulunacaklarını söyledi.

Yılmaz, 1 Mart 2024'te iş dünyasıyla birlikte cari açığı azaltıcı mal ve hizmet ihracatını kolaylaştırıcı unsurlara odaklanarak 57 maddeden oluşan bir eylem planı belirlediklerini hatırlatarak, bu planın hızla hayata geçirildiğini, mart ayından bu yana belirlenen 57 eylemin 10'unun tamamlandığını, 6'sında ise son aşamaya gelindiğini bildirdi.

28 eylemde de yüzde 50 ve üzerinde gerçekleşme sağlandığını aktaran Yılmaz, bu kapsamda, yatırımcıların üzerinde durduğu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişiklik yapıldığını, kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesaklaştırıldığını ve yenilenebilir enerji kaynaklarında ek kapasite kurulumuna imkan sağlandığını belirtti.