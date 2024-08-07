Çin’in ihracatı üst üste dördüncü ayda da arttı

Çin Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen ay ihracat yıllık bazda %7,0 yukarı geldi. Analistlerin tahmini artışın %9,4 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Ancak analistler bu artışın, iç harcamaların güçlenmemesi nedeniyle ekonomiyi canlandırmaya yetmeyeceği öngörüyor.

İthalatta artış hızı %7,2 ile piyasa beklentisi olan %3,3'ün oldukça üzerinde gerçekleşti.

İthalattaki bu hızlı artışla dış ticaret fazlası piyasa beklentisi olan 98,4 milyar doların altında, 84,65 milyar dolar olarak belirlendi.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi, zayıf iç talep ve uzun süreli konut durgunluğunun ihracattaki patlamayı telafi etmesiyle, dik bir yavaşlamanın ardından üçüncü çeyreğe yetersiz bir başlangıç yaptı.

Yılın ilk 7 ayında ihracat %4,0, ithalat %2,8 arttı ve ticaret fazlası 518 milyar dolar oldu.

Yuan bazında Temmuz ayında ihracat artışı %6,5, ithalat artışı %6,6 seviyesinde gerçekleşti; Ticaret fazlası 601,9 milyar yuan olarak kaydedildi.