ECB’nin açık bir yönlendirmeden kaçınması öngörülüyor

Deutsche Bank Research ekonomistleri, Avrupa Merkez Bankası'nın acelesi olmadığını ve önceden belirlenmiş bir yolda ilerlemediğini, bu nedenle bugünkü toplantıda açık bir yönlendirmeden kaçınmasının beklendiğini ifade ettiler.

Bununla birlikte, temelde yatan hareket yönünün açık olduğunu ifade edern Deutsche Bank Research ekonomistleri ECB'nin Haziran ayındaki faiz indiriminin ardından bu yıl Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere iki faiz indirimi daha yapmasını bekliyormar.

Ekonomistler, "Ancak Eylül ayında yapılacak bir indirim kesin değil ve son veriler ECB personelinin yakın vadeli enflasyon görünümünü daha yukarı revize etmesi gerektiğini gösteriyor" ifadelerdini kullandılar. Piyasalar Eylül ayı için 19 baz puanlık faiz indirimi fiyatlıyor.