Japonya ekonomisi beklentilerin üzerinde daraldı

"CARİ ÇEYREKTE BELİRGİN BİR TOPARLANMA MUHTEMEL"

Capital Economics GSYH verisi sonrası yaptığı değerlendirmede, Japonya GSYH'nın ilk çeyrekte yeniden düşmesinin büyük ölçüde büyük otomobil üreticilerindeki üretim duruşlarını yansıttığını belirtti ve cari çeyrekte belirgin bir toparlanmanın muhtemel olduğunu ekledi.

"Üretimin durması, tüketimin düşmesinin ve GSYH'nin bir önceki çeyreğe göre %0,5 azalmasının temel nedenlerinden biri oldu" değerlendirmesini yapan Capital Economics APAC başkanı Marcel Thieliant, mal harcamaları düşerken, hizmet harcamalarının pandemi sonrası yeni bir zirveye ulaştığını söylüyor.

Thieliant, BOJ'un son görünüm raporunda otomobil üretimindeki sorunların geçici olduğunu vurguladığını ve hizmet harcamalarının toparlanmasıyla birlikte tüketimin dirençli olduğu görüşüne bağlı kalacağını vurguladı.

Capital Economics, Toyota'nın üretime yeniden başlamasıyla Mart ayında sermaye malı sevkiyatlarının arttığını ve bunun bu çeyrekte bir toparlanmanın önünü açtığını söylüyor. Tüketimdeki zayıflığın BOJ'un Temmuz toplantısında yeni bir faiz artışını engellemesinin olası olmadığını düşünüyor.