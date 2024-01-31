Japonya’da konut başlangıçlarında düşüş sürüyor

Japonya İstatistik Kurumu (e-Stat) tarafından yapılan açıklamaya göre, konut başlangıçları Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 azalarak 64 bin 586 adet oldu. Piyasa beklentisi yüzde 6,0 düşüş olacağı yönündeydi.

Konut başlangıçları 2023 yılının sadece iki ayında yıllık bazda artış gösterirken, diğer tüm aylarda geriledi. En son 2023 yılı Mayıs ayında yüzde 3,5 artış gösteren konut başlangıçları, sonraki 7 ay boyunca eksi yönde seyir gösterdi.



Konut başlangıçları mevsimsel düzeltilmiş verilerle yıllık 789 binden 814 bine yükseldi.



Ülkedeki 50 büyük inşaat şirketinden alınan verilere göre, siparişler aynı ayda yıllık yüzde 0,4 arttı. İnşaat siparişlerinin tutarı 1,78 trilyon yen seviyesine çıktı.