İngiltere’de işletmelerin güven seviyesi arttı

İngiltere'de Lloyds Bank İş Barometresi bu ay dokuz puanlık bir artışla %44'e yükselerek Şubat 2022'den bu yana en güçlü seviyesine ulaştı.



Lloyds Bank Ticari Bankacılık Kıdemli Ekonomisti Hann-Ju Ho, zayıflayan enflasyon ve faiz indirimi umutlarının endeksi Ocak ayı için 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardığını söyledi.



Hann-Ju Mo, "Devam eden jeopolitik sorunlar ve ufukta görünen genel seçimlerle birlikte, işletmeler bunları risk radarlarına almış olacak ve ticari beklentileri üzerindeki olası etkilere hazırlanmak için çalışacaklardır. Ayrıca, tüm şirketlerin yarısı önümüzdeki yıl personel sayısını artırmayı planladıklarını söylüyor. Buna ve Nisan ayında yürürlüğe girecek olan asgari ücret değişikliklerine rağmen, geçen ayki artışın ardından personel ücretlerine ilişkin beklentiler geriledi" diye konuştu.



Personel alımı planları Aralık ayına göre dört puan artarak %33'e yükselirken, ücret beklentileri geriledi ve önümüzdeki 12 ay içinde ücretleri %4 veya daha fazla artırmayı bekleyen firmaların oranı son beş ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.



Lloyds'un açıklamasına göre şirketler, Haziran 2022'den bu yana ilk kez üst üste ikinci ay için fiyatlarını artırma planlarını geri çektiler.



BoE'nin Perşembe günü borçlanma maliyetlerini 2008'den bu yana en yüksek seviyede tutması bekleniyor ancak yatırımcılar, ekonomistler ve işletmeler 2024'te faiz indirimlerinin gelebileceğine dair herhangi bir işaret olup olmadığını izleyecekler.