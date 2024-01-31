Güney Kore’nin imalat sektörü 25 yılın en kötü dönemini yaşadı

Güney Kore İstatistik Kurumu (KoStat) tarafuından açıklanan verilere göre, geçen yıl perakende satışlar ve yatırımlar da yüksek faiz oranları, enflasyon baskısı ve zayıf iç talebe ilişkin endişeler nedeniyle düşüş gösterdi



Toplam sanayi üretimi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,7 arttı. Artış, hizmet sektörü üretiminin yıllık bazda yüzde 2,9 yukarı gelmesiyle gerçekleşti.

İmalat sektöründeki üretim yüzde 3,9 gerileyerek, düşüşün yüzde 6,5'e ulaştığı 1998 Asya mali krizinden bu yana en büyük yıllık inişini yaşadı.

Düşüşün temel nedeni yarı iletkenlere olan talebin zayıf olması olarak görüldü. Çip üretimi 2023'te yüzde 5,3 düşerek 2001'den bu yana ilk yıllık gerilemeye işaret etti.

2023 yılı Aralık ayında ise sanayi üretimi aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 6,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Analistler aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 6,0 artış olacağını öngörüyorlardı.

Söz konusu ayda imalat sanayi üretimi aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 6,7 büyüdü.