İngiltere’de tüketici güveni 2 yılın en yükseğinde

İngiltere'de GfK tarafından yapılan ve bugün yayınlanan ankete göre, düşük enflasyonun mali durumları hakkında daha iyi hissetmelerine yardımcı olması nedeniyle İngiliz tüketiciler Ocak 2022'den bu yana en yüksek özgüvene sahipler,

GfK tüketici güven endeksi Ocak ayında Aralık ayındaki -22 seviyesinden -19'a yükseldi. Ekonomistler endeksin -21'e yükseleceğini tahmin ediyorlardı.

GfK müşteri stratejisi direktörü Joe Staton, "Birleşik Krallık'taki birçok haneyi hala etkileyen hayat pahalılığı krizine rağmen, tüketiciler düşen enflasyonla ilgili olumlu haberlerden cesaret alıyor gibi görünüyor" dedi.