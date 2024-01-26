Bakanlık açıkladı: İlave tediye ödemeleri başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerinin ilk taksitinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

KAMU İŞÇİLERİ İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ BAŞLADI

Kamu işçileri ilave tediye ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan beklenen haber geldi. Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, ödeme tarihleri belli olmuştu. Bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin ilk yarısı bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. İkinci taksit ise 5 Nisan tarihinde hesaplara yatacak.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun" denildi.