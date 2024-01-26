2 yılın en düşüğü: Tokyo’da enflasyon belli oldu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da çekirdek enflasyon BOJ'un %2'lik hedefinin altına inerek yaklaşık iki yılın en düşük oranına geriledi.

Japonya genelindeki enflasyon eğilimlerinin öncü göstergesi olan Tokyo'daki çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak ayında bir önceki yıla göre %1,6 artarak, %1,9'luk medyan piyasa tahmininin altında kaldı.



Taze gıdaları hariç tutan ancak yakıt maliyetlerini içeren Tokyo çekirdek enflasyon oranı, çoğunlukla düşen enerji fiyatları nedeniyle üçüncü ayda da yavaşlayarak Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Aralık ayında çekirdek TÜFE %2,1 artmıştı.

Taze gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan "çekirdek-çekirdek" enflasyon da Aralık ayındaki %3,5'ten Ocak ayınra %3,1'e geriledi.



Daiwa Securities baş ekonomisti Toru Suehiro, "Geçtiğimiz Ocak ayında pek çok gıda fiyatının artması, muhtemelen bu ay yıllık artış hızının daralmasına yardımcı oldu. Japonya bir dezenflasyon dönemi yaşamaya devam edebilir" dedi.