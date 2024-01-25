Güney Kore ekonomisi 2023 yılını büyümeyle tamamladı

Güney Kore ekonomisi, ihracattaki yarı iletken kaynaklı toparlanmanın desteğiyle son çeyrekte beklentilerden daha güçlü bir büyüme kaydetmesine bağlı olarak, 2023 yılının tamamında yüzde 1,4 büyüdü.

Güney Kore Merkez Bankası(BoK) tarafından açıklanan verilere göre, Asya'nın dördüncü büyük ekonomisinin GSYH öncü verilerle 2023 yılının son çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 0,6 büyüme gösterdi. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,5 olacağı yönündeydi.

Ekonomi, dördüncü çeyrekte yıllık bazda ise bir önceki çeyrekte görülen yüzde 1,4'dün ardından yüzde 2,2 büyüdü. Analistlerin yıllık bazda büyüme beklentisi yüzde 2,1 olarak şekillenmişti.

Beklenenden daha güçlü gelen büyüme verileri, ticarete bağımlı olan Asya ekonomisinin toparlanma yolunda ilerlediğini teyit etti.

İhracat, bilgisayar çiplerine olan talebin canlı olması nedeniyle yıl sonuna doğru sağlam bir büyüme sürdürerek, inşaat ve özel tüketimdeki zayıflığı telafi etti.

2023 yılının tamamında ekonomi, merkez bankasının öngördüğü gibi %1,4 büyüdü. Bu, salgının ekonomiyi vurduğu ve GSYH daralmasıyla sonuçlandığı 2020'den bu yana en düşük büyüme oldu.

Banka bu ayın başlarında 2024 için yüzde 2,1 olarak açıkladığı büyüme tahminini korudu.