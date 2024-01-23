İngiltere’de geçen yılın aralık ayında kamu borçlanması azaldı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede kamu bankaları hariç kamu borçlanmasının geçen yılın aralık ayında 7,8 milyar sterlin olarak kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, ülkenin kamu borçlanmasının 2022 yılının aralık ayında 16,2 milyar sterlin seviyesinde bulunduğu hatırlatıldı.

ONS açıklamasında, geçen yıl vergilendirme yılının başladığı nisan ayının başından, aralık sonuna kadarki dönemde ülkenin toplam kamu borçlanmasının bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla 11,1 milyar sterlin artarak 119,1 milyar sterline yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, İngiltere'nin geçen yılın aralık ayı sonu itibarıyla toplam kamu borcunun 2 trilyon 685,6 milyar sterlin olarak kaydedildiği, bunun da ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 97,7'sine denk geldiğine dikkat çekildi.

Ülkenin kamu borcunun GSYH'ye oranının geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın (2022) aynı ayına kıyasla 1,9 puan artış kaydettiği bildirilen açıklamada, ülkede toplam kamu borcunun GSYH'ya oranının en son 1960'lı yılların başında bu seviyelerde olduğunun altı çizildi.