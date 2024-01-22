Piyasalarda fiyatlanan çok fazla para politikası gevşemesi var

T. Rowe Price'ın baş Avrupa ekonomisti Tomasz Wieladek, Avrupa Merkez Bankası'nın piyasalarda fiyatlanan faiz oranlarının çok agresif olmaya devam ettiğini açıkça söylemesinin muhtemel olduğunu belirti.

Wieladek yayınladığı yatırımcı notunda. "Para piyasalarında fiyatlanan çok fazla para politikası gevşemesi var" dedi.

ECB yetkililerinin finansal piyasalara ve kamuoyuna faiz indirimlerinin büyük olasılıkla şu anda fiyatlanandan daha sonra geleceğini açıklamaya çalıştıklarınıa işaret eden Wieladek, "ECB'nin piyasa fiyatlamasına karşı koyma girişimlerinin tümü şimdiye kadar sonuçsuz kaldı" diye konuştu.

Piyasalar Nisan toplantısına kadar 19 baz puan, Haziran toplantısına kadar ise 41 baz puanlık faiz indirimi fiyatlıyor.