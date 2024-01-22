13 ayın en yükseği: Çin’in konteyner nakliye endeksi sıçradı

Çin Konteyner Nakliye Endeksi(CCFI) geçen hafta artış serisini yeni bir sıçrama ile yedinci haftaya çıkardı ve 13 ayın en yüksek seviyesine geldi.

Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 12-19 Ocak haftasında endeks yüzde 12,9 gibi yüksek bir seviyede daha artarak 1287,49 puana geldi. Endeks bir önceki hafta yüzde 21,7 artmıştı.

Endeks böylece 26 Aralık 2022 tarihindeki 1307,54 puandan sonra en yüksek seviyesini görmüş oldu.

En fazla artan bölge yüzde 15,9 ile Güney Amerika hattı olurken, düşüş kaydedilen tek bölge yüzde 2,1 ile Güney Afrika oldu.

CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli

konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun

ücretlerini takip ediyor.

Endeks, 1 ocak 1998'de 1.000 puan olarak başlamıştı.