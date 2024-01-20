ABD’de enflasyon beklentisi son 3 yılın en düşük seviyesinde

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı Ocak ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi öncü verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre Tüketici Güveni Ocak'ta geçen aya kıyasla 9,1 puan artarak 78,8'e yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 70 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, Aralık'ta 69,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ocakta aylık 10 puan artışla 83,3'e çıktı. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 8,5 puan artarak 75,9'a yükseldi.

KISA VADELİ ENFLASYON BEKLENTİSİ 3 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, Ocak'ta tüketici güven endeksinin yüzde 13 artarak Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti, bunun da geçen ayki keskin artışın tesadüf olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Tüketici görüşlerinin enflasyonun iyileşmeye başladığına dair güven ve gelir beklentileriyle desteklendiğine işaret eden Hsu, son iki ayda güvenin kümülatif olarak yüzde 29 arttığını, bunun da 1991'deki resesyonun sona erişinde bu yana en büyük iki aylık artış olduğunu vurguladı.

Hsu, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin yüzde 2,9 ile Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de yüzde 2,8'e düştüğünü bildirdi.