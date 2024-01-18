Apara Ekonomi Çin Başbakanı'ndan dikkat çeken teşvik açıklaması
Giriş Tarihi: 18.1.2024 08:55 Son Güncelleme: 18.1.2024 08:55

Çin Başbakanı'ndan dikkat çeken teşvik açıklaması

Çin Başbakanı’ndan dikkat çeken teşvik açıklaması

Çin Başbakanı Li Qiang, Pekin'in büyümeyi canlandırmak için büyük teşviklere başvurmayacağının en net sinyalini verdi.

Dünya Ekonomik Forumu'nda liderlere seslenen Çin Başbakanı Li Qiang, ülkesinin geçen yıl ekonomiyi "devasa teşviklere" boğmadan yaklaşık %5'lik büyüme hedefini tutturma becerisinden övgüyle bahsetti.

Li, ekonominin gidişatını bir başarı olarak tasvir ederken, yetkililerin "uzun vadeli risk biriktirirken kısa vadeli büyüme peşinde koşmadıklarını" vurguladı.

S&P Global Ratings Asya Pasifik Baş Ekonomisti Louis Kuijs, "Yetkililer büyüme konusunda çok endişeli oldukları izlenimini vermek istemiyorlar ve ekonomiyi 2024'e kadar önemli bir teşvik olmadan görmeye çalışmak istiyorlar. Ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskıları hafife almaları riski var" değerlendirmesini yaptı.

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Çin Başbakanı'ndan dikkat çeken teşvik açıklaması
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