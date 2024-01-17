Apara Ekonomi Çin'in sanayi üretimi beklentilerden üzerinde büyürken perakende satışlarda büyüme yavaşladı
Giriş Tarihi: 17.1.2024 09:07 Son Güncelleme: 17.1.2024 09:08

Çin'in sanayi üretimi beklentilerden üzerinde büyürken perakende satışlarda büyüme yavaşladı

Çin’in sanayi üretimi beklentilerden üzerinde büyürken perakende satışlarda büyüme yavaşladı

Çin'in zanayi üretimi Şubat 2022'den bu yana en güçlü büyümesini gösterdi. Sanayi üretimi Aralık ayında yıllık bazda %6,8 ile Kasım ayındaki %6,6'lık artışa göre daha hızlı büyüdü, ancak perakende satışlar beklenenden daha yavaş büyüdü.

Çin ekonomisinin desteklenmesi için 2024 yılında daha fazla politika gevşetme önlemi alınacağı beklentilerini canlı tuttu. Ekonomistler sanayi üretiminin Aralık ayında %6,6 artmasını bekliyorlardı.

Tüketimin önemli bir göstergesi olan perakende satışlar Aralık ayında %7,4 artarak Kasım ayındaki %10,1'lik sıçramadan yavaşladı. Analistler perakende satışların %8,0 artmasını bekliyordu.

Sabit varlık yatırımları 2023 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,0 artarak %2,9'luk artış beklentisinin üzerine çıktı. Ocak-Kasım döneminde %2,9 büyüme yaşanmıştı.

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Çin'in sanayi üretimi beklentilerden üzerinde büyürken perakende satışlarda büyüme yavaşladı
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