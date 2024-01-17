Çin’in sanayi üretimi beklentilerden üzerinde büyürken perakende satışlarda büyüme yavaşladı

Çin ekonomisinin desteklenmesi için 2024 yılında daha fazla politika gevşetme önlemi alınacağı beklentilerini canlı tuttu. Ekonomistler sanayi üretiminin Aralık ayında %6,6 artmasını bekliyorlardı.



Tüketimin önemli bir göstergesi olan perakende satışlar Aralık ayında %7,4 artarak Kasım ayındaki %10,1'lik sıçramadan yavaşladı. Analistler perakende satışların %8,0 artmasını bekliyordu.



Sabit varlık yatırımları 2023 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,0 artarak %2,9'luk artış beklentisinin üzerine çıktı. Ocak-Kasım döneminde %2,9 büyüme yaşanmıştı.