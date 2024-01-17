Apara Ekonomi ABD'de bütçe açığı alıcı krizi yaratabilir
Giriş Tarihi: 17.1.2024 15:28 Son Güncelleme: 17.1.2024 15:28

ABD'de bütçe açığı alıcı krizi yaratabilir

ABD’de bütçe açığı alıcı krizi yaratabilir

Standard Chartered CEO'su Bill Winters, politikacılar ülkenin giderek büyüyen bütçe açığını kontrol altına almakta başarısız oldukça, yatırımcıların ABD'nin borçlanma kağıtları "burun kıvırmaları" riskiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'ndan Bloomberg TV'ye konuşan Winters, "Şu anda her iki taraftan da mali disipline dair çok az işaret var, bu bence endişe verici, ancak gerçeklik ısırmanın yollarını buluyor" dedi. Winters, ABD'nin kendi evini düzene sokmaması halinde "birazcık alıcı boykotuna" maruz kalabileceğini söyledi.

"Başarısız bir ihale kesinlikle bir mesaj olacaktır" diyen Winters, böyle bir olay için en makul etkenin ABD'li düzenleyicilerin önümüzdeki yıllarda bankalar için uygulamayı planladıkları yeni sermaye kuralları olacağını belirtti.

Winters, "Alım satım defterlerini etkileme derecesi, zaten oldukça stresli olan bir piyasadan sermaye çekme etkisi yaratacaktır. Dolayısıyla, bunun mali bir meseleden çok teknik bir mesele olduğunu düşünüyorum" dedi.

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ABD'de bütçe açığı alıcı krizi yaratabilir
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