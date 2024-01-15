Almanya ekonomisinde 2024 yılında geçici bir iyileşme öngörülüyor

DZ analisti Christoph Swonke yayınladığı yatırımcır notunda, Alman ekonomisinin 2024 yılında zayıflığının üstesinden ancak kademeli olarak gelebileceğini söyledi.

Zayıf sanayi üretimi ve düşen perakende satışlar gibi Ekim ve Kasım aylarına ait verileri kullanan ön rakamlara göre, ekonominin 2023'ün sonunda tekrar kötüleştiğini ve son çeyrekte %0,3 daraldığını belirten Swonke, Ifo İş İklimi Endeksi ile ölçülen iş dünyası duyarlılığının da Aralık ayında azaldığını gösterdiğini belirtti.

Swonke, 2024 yılında sadece "geçici" bir iyileşme beklenmesi gerektiği sonucuna vardı.

Natixis'te on yıllardır Alman ekonomisini takip eden bir ekonomist olan Dirk Schumacher ise "Almanya'nın orta vadeli görünümü konusunda hiç bu kadar endişeli olmamıştım" dedi.