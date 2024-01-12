Çin’in bakır ithalatı azaldı

Çin Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, işlenmemiş bakır ve bakır ürünleri ithalatı geçen yıl 5,5 milyon ton olarak gerçekleşti.

Çin'in 2023'te katı Covid-19 önlemlerinden çıkması, yerel bakır üreticilerinin üretimi artırmasına ve yeni projeleri devreye almasına olanak sağladı.

Çin geçen yılın ilk 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 13,3 artışla 11,81 milyon ton rafine bakır üretti.

Gümrük verilerine göre, Çin'in bakır cevheri ve konsantresi ithalatı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,1 artışla 27,54 milyon tona ulaşarak rekor kırdı.

Aralık ayında ise bakır ithalatı Kasım ayına göre yüzde 16,6 düşüşle 459 bin 338 ton oldu. Kasım ayında ithalat neredeyse son iki yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.