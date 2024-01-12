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Giriş Tarihi: 12.1.2024 08:58 Son Güncelleme: 12.1.2024 08:59

Çin'de tüketici fiyatları Aralık ayında geriledi

Çin’de tüketici fiyatları Aralık ayında geriledi

Çin'de tüketici fiyatları Aralık ayında da geriledi. Tüketici fiyatları ard arda üçüncü ayda da gerilerken, üretici fiyatları da uzun süreli düşüşünü sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Aralık ayında bir önceki yıla göre %0,3 düşerken, aylık bazda %0,1 artış gösterdi. Kasım ayında Endeks yıllık ve aylık bazda %0,5 düşmüştü.

Ekonomistler, tüketici fiyatlarının Aralık ayında yıllık bazda %0,4 düşeceğini, aylık bazda ise %0,2 artacağını tahmin ediyordu.

NBS, yıllık TÜFE'yi etkileyen ana faktör olan domuz eti fiyatlarının %26,1 düşerek düşüş oranını yüzde 5,7 puan daralttığını açıkladı.

Hizmet enflasyonu ise turizm ve otel konaklama fiyatlarının sırasıyla %6,8 ve %5,5 artmasıyla istikrarlı bir şekilde yükseldi.

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) Kasım ayındaki %3'lük düşüşün ardından Aralık ayında da %2,7 oranında gerileyerek üst üste 15. ayında da düşüş kaydetti. Analistler Aralık ayında %2,6'lık bir düşüş bekliyorlardı.

2023 yılın tamamında TÜFE %0,2 artarak geçen yıl için %3 civarında olan resmi hedefin çok gerisinde kaldı. Bu da gerçekleşen enflasyonun 12 yıl üst üste yıllık hedeflerin altında kaldığını gösteriyor.

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Çin'de tüketici fiyatları Aralık ayında geriledi
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