Japonya’da ekonomik görünüm yükseldi

Japonya Merkez Bankası(BoJ) tarafından açıklanan "Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporuna göre, Tokai ve Kyushu-Okinawa bölgeleri için ekonomik görünüm olumlu yönde gelişti. Kinki bölgesinde ise ekonomik toparlanma hızında bir yavaşlama görüldüğü açıklandı.

Ülkede kalan 6 bölge için ekonomik görünümde bir değişiklik olmadı.

Japonya Tohoku, Hokuriku, Kanto-Koshinetsu, Tokai, Kinki, Chugoku, Shikoku ve Kyushu-Okinawa olmak üzere 9 ekonomik bölgeden oluşuyor.

"Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporu 3 ayda bir yayımlanıyor.