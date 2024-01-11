Çin MB parasal genişlemeyi konuşmak için ekonomistlerle bir araya geldi

Çin Merkez Bankası'nın (PBOC), web sitesinde yayınlanan bir açıklamaya göre, Çin MB Başkan Yardımcısı Lu Lei, Devlet Bilgi Merkezi adlı bir hükümet düşünce kuruluşunun baş ekonomisti Zhu Baoliang, merkez bankasının eski danışmanı Li Daokui ve Changjiang Securities Co. baş ekonomisti Wu Ge'nin de aralarında bulunduğu uzmanlarla seminere katıldı.

Açıklamada, ekonomistlerin para politikasının aktarımının nasıl yumuşatılacağının yanı sıra politika koordinasyonunun nasıl geliştirileceği, piyasa beklentilerinin nasıl daha iyi yönlendirileceği ve finansal risklerin nasıl önleneceği ve çözüleceği konusunda "yapıcı görüş ve önerilerde" bulundukları belirtildi.

PBOC etkinlik için bir tarih vermedi ancak "yakın zamanda" gerçekleştiğini söyledi.