Avustralya’da ticaret fazlası piyasa tahminlerini aştı

Avustralya İstatistik Bürosu(ABS) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı Kasım ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle ticaret 11,44 milyar Avustralya Doları(A$) fazla verdi. Piyasaların beklentisi 7,5 milyar A$ fazla verileceği yönündeydi.



Mevsimsel düzeltilmiş verilerle ihracat aylık yüzde 1,7 artışla 46 milyar

314 milyon A$ oldu. Tüketimde yaşanan yavaşlama ithalatı da etkiledi ve aylık yüzde 7,9 düşüşle 34 milyar 877 milyon A$ seviyesine indi.

Avustralya, Asya-Pasifik bölgesinin gelişen ekonomilerine yapılan demir cevheri ve fosil yakıt satışlarının desteğiyle 2018 yılı Ocak ayından bu yana fazla veriyor.

Avustralya'nın Çin ile olan mal ticareti Kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 1,4 artışla 26,6 milyar A$ seviyesine yükseldi. Hong Kong ile ticaret yüzde 27,3 artarken, ABD, Japonya, Kore ve Hindistan ile ticaret geriledi.