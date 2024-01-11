ABD enflasyon verisi açıklandı

ABD'de Aralık ayında aylık tüketici enflasyonu yüzde 0,3 olarak kaydedildi.

Yıllık artış ise yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin beklentisi aylık artışın yüzde 0,2 olacağı yönündeydi. Yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 3,2 olarak belirlenmişti.

Kasım ayında aylık enflasyon yüzde 0,1; yıllık enflasyon yüzde 3,1 olarak gerçekleşmişti.

Çekirdek göstergelerde ise yıllık bazda ılımlı da olsa yavaşlama görüldü.

Aralık ayında gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık olarak beklentilere paralel şekilde yüzde 0,3 arttı. Yıllık çekirdek enflasyon ise aynı dönemde yüzde 3,9 oldu. Beklenti yıllık çekirdek enflasyonun yüzde 3,8 olması yönündeydi.

Kasım ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 4 olarak gerçekleşmişti.

Veriler barınma, elektrik ve motorlu araç sigortalarında fiyat artışına işaret etti. İkinci el otomobil fiyatları ikinci ay üst üste artarken bu kalemde düşüş beklentileri gerçekleşmemiş oldu.

Manşet verideki artışa rağmen enflasyon yıl genelinde işgücü piyasasına zarar vermeden gevşeyerek Fed'in 2024'te faiz indirimi için zemin hazırladı.

Fed üyelerinin medyan beklentisi 2024'te üç faiz indirimine işaret ediyordu. Üyeler piyasaların faiz indirimlerinin en erken martta gerçekleşeceği beklentilerini ise reddediyordu.