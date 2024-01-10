Fed Basel önerisinde değişiklik yapmayı düşünüyor

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr ABD Merkez Bankası yetkililerinin, operasyonel risk hesaplamaları ve ipotek hizmetleri için potansiyel dengelemeler de dahil olmak üzere, banka sermayesi düzenlemeleri için bekleyen "Basel III" revizyonunda olası ayarlamaları dikkatlice değerlendirdiklerine dair açıklamaları Fed'in ilk kez, bankaların gereksiz yere kredi vermeyi azaltma riski taşıdığını söyleyen bankacılık sektörünün sert muhalefetine maruz kalan bir politikada önemli değişiklikler yapmayı düşündüğünü ortaya koydu.

Fed'in ayrıca bekleyen reformların etkisine ilişkin bir anketin sonuçlarını da yayınlayacağını belirten Barr, şu ana kadar alınan kamuoyu yorumlarının, teklifin operasyonel risk ve ücrete dayalı gelir gibi konulara yaklaşımının geliştirilmesinde "çok yardımcı" olduğunu sözlerine ekledi.

Barr ayrıca, yüksek düzeyde sigortasız mevduata sahip üç bankanın mevduat sahiplerinin hücumlarına yenik düştüğü 2023 bankacılık krizi sırasında oluşturulan bir kredi programı olan Banka Vadeli Fonlama Programı'nın acil bir önlem olduğunu ve yenilenmesinin olası olmadığını söyledi.

Barr, Banka Vadeli Fonlama Programı'nın finansal sistemdeki stresi azaltmak için amaçlandığı gibi işlediğini söyledi. Geçici program 11 Mart'ta sona erecek.