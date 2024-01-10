Avustralya’da enflasyon RBA tahmininin altında kaldığına işaret ediyor

Avustralya İstatistik Ofisi(ABS), bugün Kasım ayı için tüketici fiyat indikatörünü yüzde 4,3 olarak açıkladı. Veri bir önceki yüzde 4,9'un ve piyasa beklentisi olan yüzde 4,4'ün altında kaldı.

UBS, bu veriyi göz önüne alarak 2023 yılı dördüncü çeyrek için tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

UBS Başekonomisti, enflasyonun daha keskin bir şekilde yavaşlaması nedeniyle RBA'nın başka bir faiz artırımı ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

Tharenou, enflasyonun aşağı yönde sürpriz yapmaya devam etmesi durumunda RBA'nın faiz indirimine erken başlaması için bir gerekçe oluşturacağını belirtti.

Avustralya'da 2023 yılı dördüncü çeyrek döneme ilişkin tüketici fiyatları 31 Ocak günü açıklanacak.