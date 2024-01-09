Apara Ekonomi Yellen'den borç tavanı anlaşması açıklaması
Giriş Tarihi: 9.1.2024 09:02 Son Güncelleme: 9.1.2024 09:02

Yellen'den borç tavanı anlaşması açıklaması

Yellen’den borç tavanı anlaşması açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, hafta sonu kongre liderleri tarafından varılan üst düzey federal harcama anlaşmasının geçtiğimiz Haziran ayındaki borç tavanı anlaşmasıyla tutarlı olduğuna ve İç Gelir Servisi'nin modernizasyon çabasına yakın vadede zarar vermeyeceğine inandığını söyledi.

Mali Suçları Uygulama Ağı'nın (FinCEN) düzenlediği etkinlikte gazetecilere konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Demokrat Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer tarafından Pazar günü açıklanan anlaşmanın kendisini cesaretlendirdiğini söyledi ancak mevcut finansmanın sona ermesiyle federal hükümetin kapanmasının önlenip önlenemeyeceğini söyleyemedi.

Yellen, "Hükümeti ayakta ve çalışır halde tutmak Kongre'nin temel bir sorumluluğudur. Amerikalılar bu hizmetlere bağımlı ve iyi ekonomik performansın devamını tehdit etmek ihtiyacımız olmayan bir şey, bu nedenle kapanmak zorunda kalmayacağımızı umuyorum" dedi.

Yellen ayrıca, eski Başkan Donald Trump tarafından kazanılan 2017 vergi indirimlerinin tamamının uzatılmasının federal bütçe açığı konusunda "ciddi endişelere" yol açacağını söyledi.

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Yellen'den borç tavanı anlaşması açıklaması
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