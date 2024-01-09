İsviçre Merkez Bankası 2023’te zarar ettiğini tahmin ediyor

Frankın değer kazanması, yabancı para cinsinden hisse senedi ve tahvil portföylerinden elde edilen karları azalttı ve İsviçre Ulusal Bankası (SNB) ayrıca bankalara faiz ödemek zorunda kaldı.

Kayıp, SNB'nin 2022'deki 132 milyar franklık rekor açığı kapatamayacağı ve bu açığın defterlerinde kalmaya devam edeceği anlamına geliyor. İsviçre Hazinesi'ne yeniden ödemelerin tekrar yapılabilmesi için kazançlarla dengelenmesi gerekiyor.

İki yıl önce SNB'nin olağanüstü büyük bilançosuyla katlanan döviz varlıklarının değerlerinin çökmesiyle sarsıldı. O zamandan bu yana varlıklarını 2022'deki bir trilyondan fazla seviyesinden 785 milyar franka düşürdü.

UBS ekonomisti Alessandro Bee, sonuçlardan önce Bloomberg'e yaptığı açıklamada, gelecek yıl ödeme yapılabilmesi için merkez bankasının 2024 yılında en az 50 milyar frank kazanması gerektiğini söyledi ve bu hedefi "imkansız değil ama aynı zamanda düzenli de değil" olarak nitelendirdi.