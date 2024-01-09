ECB Euro bölgesi hizmet sektörünün daha da yavaşlayabileceğini söyledi

Euro Bölgesi imalat sektörü, kısmen merkez bankasının aşırı enflasyonu kontrol altına alma çabalarının bir parçası olan hızlı ECB faiz artışları nedeniyle 2023'ün büyük bir bölümünde durgunluk içindeydi, ancak hizmetlere yönelik talep nispeten güçlü kalarak genel büyümeyi artırdı ve bazılarını şaşırttı.

Ancak ECB, hizmet faaliyetlerinin iki çeyrek gecikmeyle imalatı yansıtma eğiliminde olması nedeniyle bu durumun değişebileceği sonucuna vardı.

ECB yayınladığı Ekonomik Bülten'de, "İmalat sektöründeki dinamikler, hizmet sektöründeki ve dolayısıyla ekonominin geri kalanındaki yakın vadeli dinamiklerle ilgili bilgiler içeriyor. İmalat, hizmetlere öncülük ediyor gibi görünüyor... oysa diğer yönde net bir öncülük ilişkisi kurulamıyor" dedi.

Banka, "Para politikası şoklarının imalat üzerindeki etkisi, hizmetler üzerindeki etkisinden neredeyse iki kat daha güçlü ve yaklaşık iki çeyrek daha hızlıdır" diye ekledi.