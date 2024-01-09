Beyaz Saray’dan enflasyon açıklaması

ABD Başkanı Biden'in en üst düzey ekonomi danışmanı Lael Brainard'a reçeteli ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve otel konaklamaları gibi aldatıcı "gereksiz ücretler" de dahil olmak üzere, Beyaz Saray'ın aktif olarak angaje olmaya devam ettiği, yönetimin daha düşük maliyetler için baskı yapmaya devam ettiği alanları ve taktikleri tanımladı ve yönetimin pozisyonunu "maliyet tasarruflarını tüketicilere yansıtmayan şirketlere seslenmeye devam etmek" için kullanacağını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda Başkan Biden, tedarik zincirleri toparlanırken ve girdi fiyatları düşerken fiyatları daha hızlı düşürmedikleri için şirketleri alenen "fiyat kırmakla" suçlamıştı.

Brainard Odd Lots'a verdiği demeçte, "Tedarik zincirleri tıkandığında ve girdi fiyatları arttığında, birçok büyük şirketin tüketicilere yönelik fiyatlarını bir o kadar veya daha fazla artırdığını gördük ve bunu verilerde görebilirsiniz, bu da bazılarının fiyat-fiyat spirali olarak adlandırdığı fiyat artışlarının artması anlamına geliyor. Ve sonra 2023 yılı boyunca son derece keskin bir şekilde düştüler, böylece şimdi pandemi öncesi gördüğümüz seviyelere geri döndüler ve girdi maliyetleri de düştü. Asıl endişe verici olan, şirketlerin bu girdi maliyetlerindeki düşüşleri tüketicilere yansıtmaları ve böylece tüketicilerin de bunun faydasını haftalık bütçelerinde görebilmeleri" dedi.