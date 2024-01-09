Avustralya’da tüketici güveni arttı

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi, 2-7 Ocak haftasında 3,0 puan arttı ve 81,8 puandan 84,8 puana çıktı. Ancak bu yükselişe rağmen endeks üst üste 47'inci haftasında da 85 puanın altında kaldı.

Tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 87,4 puanın 2,6 puan altında, 2023 haftalık ortalaması olan 78,0 puanın 6,8 puan üzerinde bulunuyor.

2023 haftalık ortalaması olan 78,0 puan şu anda tarihi düşük seviye olarak kaydedildi. En son 1990 yılında 82,6 ortalama ile en düşük seviye görülmüştü.

Ankette enflasyon beklentisi yüzde 5,3 seviyesinde oluştu.