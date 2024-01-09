ABD��de LMI yeniden genişleme alanına girdi

Arizona Eyalet Üniversitesi, Colorado Eyalet Üniversitesi, Rochester Teknoloji Enstitüsü, Rutgers Üniversitesi, Nevada Üniversitesi ve Araştırmacılar ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanları Konseyi (CSCMP) tarafından hesaplanan LMI, Aralık ayında 1,2 puan düşüşle 49,4 puandan 50,6 puana yükseldi.

LMI'de 50,0'ın üzerindeki herhangi bir okuma lojistik sektörünün genişlediğini, altındaki bir okuma, küçülen bir lojistik sektörüne işaret ediyor.

Açıklamada, LMI'ın tekrar ılımlı genişleme alanına girdiği belirtilerek, "Aralık ayında da her zaman olduğu gibi lojistik sektöründeki hareketlilik tatil alışverişlerinden kaynaklandı. Alışveriş yapanların siber hafta boyunca gösterdiği enerji, tatil alışveriş sezonu boyunca da devam etti; ABD perakende satışları 1 Kasım'dan Noel Arifesine kadar %3,1 arttı. " denildi.

Endeks hesaplanmaya başladığı tarihten bu yana ortalaması olan 65,3 seviyesinin altında kalmaya 18'inci ayda da devam etti.

LMI, lojistik sektörünü oluşturan 8 bileşeni kapsıyor; envanter seviyeleri ve maliyetleri, depolama kapasitesi, kullanımı ve fiyatları, nakliye kapasitesi, kullanımı ve fiyatları.