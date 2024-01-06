Brezilya’da ticaret fazlası beklentileri aştı

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ihracat yıllık yüzde 9,5 artışla 28,84 milyar dolara yükseldi.

İhracat artışında özellikle tarımsal ihracatın yüzde 13,7 artışla 5,2 milyar dolar, madencilik sektörü ihracatının yüzde 8,9 artışla 7,62 milyar dolar olması etkili oldu.

İmalat sanayi toplam ihracatı yüzde 8,6 artışla 15,87 milyar dolara ulaştı. Öte yandan ithalat, büyük ölçüde tarım ürünler, madencilik endüstrileri ve imalat sanayi alımlardaki önemli düşüşler nedeniyle yüzde 10,7 gerileyerek 19,48 milyar dolar indi.