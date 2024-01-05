İngiltere’de elektrikli araçların pazar payı büyümesi durdu

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) yaptığı açıklamada, İngiltere'de geçen yıl tescil edilen her altı yeni otomobilden birinin bataryalı elektrikli araç olduğunu belirtti ve hükümetin elektrikli araçlara uygulanan katma değer vergisini sınırlı bir süre için yarıya indirerek %10'a düşürmesini talep etti.

SMMT'nin tahminlerine göre, KDV'nin üç yıl süreyle düşürülmesi tüketicilere yaklaşık 7,7 milyar GBP tasarruf sağlayacak ve 270.000 elektrikli aracın daha yollara çıkmasını sağlayacak. Ayrıca, otomobil üreticilerinin İngiltere'de bu yıl her üreticinin satışlarının %22'sinin sıfır emisyonlu olmasını gerektiren yeni zorunluluğunu yerine getirme kabiliyetini de artıracaktır. Bu oran her yıl artarak 2030 yılında %80'e ulaşacak.