Apara Ekonomi BM küresel ekonomik büyümenin 2024 yılında %2,4 olacağını öngördü
Giriş Tarihi: 5.1.2024 09:04 Son Güncelleme: 5.1.2024 09:05

BM küresel ekonomik büyümenin 2024 yıl��nda %2,4 olacağını öngördü

BM küresel ekonomik büyümenin 2024 yılında %2,4 olacağını öngördü

Birleşmiş Milletler (BM) yayınladığı "Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2024" raporunda 2024 yılında küresel ekonomik büyümenin %2,4 olarak gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. 2025 yılında büyümenin yüzde 2,7'ye toparlanacağını tahmin etti.

Birleşmiş Milletler (BM), ülke bazında bakıldığında, ABD'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) 2024 yılında %1.4 oranında büyümesinin beklendiğini, Çin'de ise bu rakamın %4.7 olarak görüldüğünü kaydetti. Avrupa ve Japonya'da ise GSYH büyümesinin %1.2 olacağı tahmin ediliyor.

2025'te gelişmiş ekonomilerin yüzde 1,6 büyüyeceğini öngören BM, ABD için 2025 büyüme tahminini yüzde 1,7, AB için yüzde 1,6 ve Japonya için yüzde 1,1 olarak ortaya koydu. Çin'in yüzde 4,5 ve Hindistan'ın yüzde 6,6 büyüyeceğini tahmin etti.

BM, Alman ekonomisinin 2024 yılında yüzde 0,7 ve 2025'te yüzde 1,3 büyüyeceğini öngördü.

Küresel enflasyona gelince, BM 2024 yılı için tahminlerin %3.9 olduğunu paylaştı. Ancak kurum, "fiyat baskılarının birçok ülkede hala yüksek olduğu ve jeopolitik çatışmaların daha da tırmanmasının buna katkıda bulunacağı" uyarısında bulundu.

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BM küresel ekonomik büyümenin 2024 yılında %2,4 olacağını öngördü
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