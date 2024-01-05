BM küresel ekonomik büyümenin 2024 yılında %2,4 olacağını öngördü

Birleşmiş Milletler (BM), ülke bazında bakıldığında, ABD'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) 2024 yılında %1.4 oranında büyümesinin beklendiğini, Çin'de ise bu rakamın %4.7 olarak görüldüğünü kaydetti. Avrupa ve Japonya'da ise GSYH büyümesinin %1.2 olacağı tahmin ediliyor.

2025'te gelişmiş ekonomilerin yüzde 1,6 büyüyeceğini öngören BM, ABD için 2025 büyüme tahminini yüzde 1,7, AB için yüzde 1,6 ve Japonya için yüzde 1,1 olarak ortaya koydu. Çin'in yüzde 4,5 ve Hindistan'ın yüzde 6,6 büyüyeceğini tahmin etti.

BM, Alman ekonomisinin 2024 yılında yüzde 0,7 ve 2025'te yüzde 1,3 büyüyeceğini öngördü.

Küresel enflasyona gelince, BM 2024 yılı için tahminlerin %3.9 olduğunu paylaştı. Ancak kurum, "fiyat baskılarının birçok ülkede hala yüksek olduğu ve jeopolitik çatışmaların daha da tırmanmasının buna katkıda bulunacağı" uyarısında bulundu.