Almanya’da yıllık enflasyon Aralık’ta baz etkisi ile yüzde 3,7 oldu

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2023 öncü verilerini açıkladı. İlgili verilere göre, Almanya'da Kasım 2023'te yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 3,7 oldu. Böylece ülkede enflasyon oranı art arda 5 ay süren düşüşüne son verdi.

Ülkede enflasyon oranı aylık bazda ise yüzde 0,1 arttı.

AB uyumlu TÜFE de 2023 Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,8 yükseldi.

Destatis, Aralık 2023'te Alman enflasyonundaki artışta, Aralık 2022'de federal hükümet tarafından vatandaşların doğal gaz ve diğer ısıtma faturalarının ödenmesinin baz etkisi olduğunu vurguladı.

Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu enerji krizinde, Alman devleti milyarlarca avroluk yardımla şirketleri ve tüketicileri enerji faturalarında rahatlatmaya çalışmıştı.

Destatis açıklamasında, "Federal hükümetin bu ödemesi, Aralık 2022'de enflasyon üzerinde azaltıcı bir etki olurken, Aralık 2023'te artırıcı bir etkisi görüldü." denildi.

Geçen yıl kasımda düşen enerji fiyatları enflasyon oranını yüzde 3,2 ile Haziran 2021'den bu yana en düşük seviyesine çekmişti.

Almanya'da enerji ve gıda, aylardır en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkıyor. Gıda fiyatları Aralık 2023'te bir yıl öncesine göre yüzde 4,5, enerji ürünleri de yüzde 4,1 artış gösterdi.

Enerji ve gıda hariç enflasyon da geçen yıl aralıkta yüzde 3,5 oldu.

Öte yandan, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da enflasyonun tekrar yükselişe geçmesi, yatırımcıların Avrupa Merkez Bankasının (ECB) mart ayı gibi erken bir tarihte faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı yönündeki umutlarını da azalttı.

2023'TE ORTALAMA ENFLASYON ORANI YÜZDE 5,9

Destatis, 2023'te enflasyonun ortalama yüzde 5,9 olduğunu da bildirdi. 2022'de ülkede enflasyon 7,9'a çıkarak 1951'den beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 2021'de ortalama enflasyon yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu arada, Kovid-19 salgını öncesi 2019'da enflasyon yüzde 1,4 ve salgının ilk yılı 2020'de ise yüzde 0,5 olarak gerçekleşmişti.