Zamlı memur maaşları belli oldu

Memur maaş zammı yüzde 49'u aştı. Temmuz öncesi 14 bin lira olan ortalama memur maaşı, Temmuzda yüzde 17,55 zam ve 8077 lira seyyanen zam ile 25 bin lirayı aştı. Memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile Ocak ayında tüm memur ve memur emeklisi maaşları yeniden belirlenecek. Yüzde 49,25'lik memur zammı ile ortalama memur maaşı ile 37 bin lirayı aşacak.

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE 2,93 OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ



Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 49,25 oldu.

6 aylık enflasyon: Yüzde 37,57

Refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı: Yüzde 37,57

Memur enflasyon farkı: Yüzde 29,78

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 15

Memur zammı: Yüzde 49,25

ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR



Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Ekim'de ise bu rakam yüzde 3,43 olarak kayıtlara geçerken, Kasım'da düşüş sürerek rakam yüzde 3,28'e geriledi. 2023'ün son verisi olan Aralık'ta ise enflasyon beklentilerin altında gerçekleşerek yüzde 2,93'e çekildi.

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?



Memurlar ve memur emeklileri Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Burada bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, 'Memur enflasyon farkı'nı ifade ediyor. Bu memur enflasyon farkına yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek nihani memur maaşları zam oranı belirleniyor.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 15

Memur ve memur emeklileri her 6 aylık dönemin enflasyon farkı ile bu döneme ait toplu sözleşme zammını maaşlarına yansıtılmış bir şekilde görüyor. Ağustos ayında yapılan 2024-2025 dönemi Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Ocak zam oranı yüzde 15 oldu.

HAZİRAN AYINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 10 OLACAK

Haziran ayında ise toplu sözleşme zammı yüzde 10 olacak. 2025 yılı için bu rakam sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 5 olarak uygulanacak.

6 AYLIK KESİNLEŞEN ZAM ORANINA GÖRE MEMUR MAAŞLARI İÇİN TABLOLAR NETLEŞTİ



6 aylık kesinleşen enflasyon rakamları ile emekli maaşı ve memur maaşları hesaplama tabloları da netleşti:

NOT: Tablolar evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu bir memura göre hesaplanmıştır.

İşte yüzde 49,25'lik zamma göre tablo tablo yeni maaşlar:

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?





EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 33 BİN TL'YE DAYANDI



Yüzde 49,25'lik memur zammı sonrası en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 860 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9 bin 876 liradan 14 bin 740 liraya yükselecek.

2024 OCAK ZAMMI İLE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

2024 OCAK ZAMMI İLE ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI TABLOSU

65 YAŞ, ENGELLİ VE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?



Sosyal destek ödemesi alan vatandaşların gözü kulağı memur zammı hesaplamasında oldu. 6 aylık enflasyon memurlar ve emeklilerin maaş artışlarını belirliyor. Burada nihai memur zam oranı da sosyal yardımları doğrudan etkiliyor. Yani sosyal yardımlar yani 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı gibi ödemelerde her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşına yapılan zam kadar yükseliyor.

Kısacası yüzde 49,25'lik 6 aylık memur zam oranıyla 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı dahil olmak üzere tüm sosyal yardımlar artacak. İşte hesaplama tablosu:

ORTALAMA MEMUR MAAŞI 37 BİN 334 TL OLDU



Yüzde 49,25'lik memur zammı ile ortalama memur maaşı 25 bin 15 liradan 37 bin 334 liraya yükselecek. Yani ortalama olarak her memurun maaşı 12 bin 319 lira artmış olacak. Temmuz zammı öncesi ortalama memur maaşı 14 bin lira civarında bulunuyordu.

ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



Memurlar her ayın 15'inde maaşlarını alıyor. Bunun yanında memur emeklileri ise her ayın 1'i ile 5'i arasında emekli maaşı ödemesi alıyor. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak 2024'te alacak. Memur emeklileri ise Ocak başında maaşlarını aldı. Maaş farklarını ise Ocak ayının son haftasında almaları bekleniyor.

SSK, emeklileri 17-26 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri ise de 25-28 Ocak tarihinde zamlı maaşlarını alacaklar.