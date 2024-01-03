Apara Ekonomi Enflasyon ivme kaybediyor
Giriş Tarihi: 3.1.2024 10:03 Son Güncelleme: 3.1.2024 11:33

Enflasyon ivme kaybediyor

Enflasyon ivme kaybediyor

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aralıkta aylık bazda yüzde 2,93 olurken, yıllık bazda yüzde 64,77 olarak gerçekleşti. Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor.

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta yüzde 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Ardından Ekim'de yüzde 3,43 seviyesine, Kasım'da ise yüzde 3,28 seviyesine geriledi. Son açıklanan Aralık ayı verisinde enflasyonun yüzde 2,93 seviyesiyle aylık bazda düşüşünü sürdürdüğü görüldü.

EN AZ ARTIŞ KONUTTA, EN ÇOK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE OLDU

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,93, Yİ-ÜFE yüzde 1,14 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.

BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Aralık 2023'te TÜFE'nin yüzde 3,19 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a yükseleceği hesaplanmıştı.

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Enflasyon ivme kaybediyor
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