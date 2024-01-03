Enflasyon ivme kaybediyor

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.