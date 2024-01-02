Başkan Erdoğan açıkladı: İhracat Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2023 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nda konuştu. 2023 yılı ihracatının, geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artarak 255 milyar 809 milyon dolara ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekoru kırılmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2023 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nda konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"BÜYÜMEDE DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDEYİZ"

Ülkemiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yolunda yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Son 13 çeyrektir süren kesintisiz büyüme sürüyor. Büyümede dünya ortalaması üzerindeyiz.

Üretimin güçlü etkilerinin son açıklanan istihdam verilerine de yansıdığını görüyoruz. İlave istihdam 1 milyon 848 bin kişinin üstündedir. Dünyadaki diğer ekonomiler gibi bizim de en büyük baş ağrımız hayat pahalılığının tetiklendiği enflasyondur.

Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. Tarihimizin en alt seviyesine geriledi.

"ENFLASYONU VATANDAŞIMIZIN GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ"

Enflasyon oranları alınan onca tedbire rağmen yüksek seyretmeye devam ediyor. İstihdam ve ekonomik büyümeden taviz vermeden enflasyonu tekrar tek haneye indirmeye kararlıyız. Enflasyonun ateşini düşürdük. Politikalarımızın etkilerini daha net göreceğiz. Çeşitli bahanelerle vatandaşımızın cebindeki parasına göz diken fırsatçılara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Enflasyonu tek haneye indirme hedefimiz sürüyor. Enflasyon meselesini vatandaşımızın gündeminden çıkaracağız.

Küresel ekonomide Kovid-19 salgınıyla başlayan Rusya- Ukrayna savaşıyla derinleşen sarsıntılar halen devam ediyor. Dış ticaretimizi geliştirmeye verdiğimiz önemin meyvelerini hamdolsun topluyoruz.

CUMHURİYET TARİHİNİN İHRACAT REKORU

2023 yılı ihracatımız, geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artarak 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. İhracat yapan il sayımız 5'ten 30'a yükseldi.