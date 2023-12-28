Çin’de konut inşaatlarındaki düşüş büyümeyi aşağı çekecek

Aralarında Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley ve UBS Group AG'nin de bulunduğu 10 yatırım bankası ve aracı kurumun ortak görüşüne göre, Çin'de konut inşaatlarındaki düşüş 2024 yılında da devam ederek ekonomik büyümeyi aşağı çekecek ve hükümetin sektörü istikrara kavuşturma çabalarının yeterli olmadığını gösterecek.

Çin'in gayrimenkul yatırım ölçütü 2023'ün ilk 11 ayında yıllık %8 düşüş gösterdi. Geçen yılın tamamında ise bu oran %8,4 düşmüştü.

Görünüm, hükümetin çoğunlukla konut talebini artırmaya yönelik önlemler almasına rağmen emlak piyasasındaki gerilemenin sona ermekten uzak olduğunu gösteriyor.

Hui Shan liderliğindeki Goldman ekonomistleri, gelecek yıl gayrimenkul sabit varlık yatırımlarında "çift haneli" bir daralma bekleyerek en aşağı yönlü tahminlerden birine sahip. Devam eden emlak çöküşünün reel GSYH büyümesini yüzde bir puan azaltacağını da savunudu.

Morgan Stanley göstergenin %7 düşeceğini öngörürken, UBS %5'lik bir düşüş bekliyor. China Merchants Bank International gayrimenkul yatırımlarının %7 düşmesini beklerken, Çinli ekonomistler de düşüş beklentisinde.