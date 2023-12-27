Külliye’de asgari ücret görüşmesi

Asgari ücret 2024 için 2 toplantı gerçekleşti. Asgari ücret 2. toplantısı içinde rakamlar masaya gelirken, kamuoyunda spekülasyon yapılmaması için bu konu dillendirilmedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

ASGARİ ÜCRET 2024 BELLİ OLUYOR



Asgari ücret yüzde 34 Temmuz zammı ile net 11 bin 402 TL'ye yükseldi. 7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyonu da dolaylı yoldan etkileyecek yeni asgari ücret için nefesler tutuldu.

Asgari ücret kısa sürede açıklanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret 3. toplantısı için TÜRK-İş, TİSK ve hükümet yetkililerini Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne davet ett. Bu toplantıda bir rakam üzerinde anlaşılması bekleniyor.



ASGARİ ÜCRET İÇİN SON DOKUNUŞU BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün asgari ücret ile ilgili soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin "Asgari ücrette 3'üncü toplantı ne zaman olacak" sorusu üzerine Bakan Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Teknik bir analiz söz konusu. O analizler bittikten sonra 3 temsilcimiz var biliyorsunuz; hem kamu hem özel hem de işveren temsilcilerimizin katıldığı. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, "Bir rakam var mı" sorusuna ise, "Bir rakam yok. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız." cevabını verdi.

Asgari ücret 2024 için son dokuşunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapması ve kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

2024'TE ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM OLACAK



Asgari ücrete 2024'te tek zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı planlanmadığını ifade etti. 2024'te dezenflasyonist sürecin hızlanacağına dikkat çeken Bakan Işıkhan, "Asgari ücrete ara zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor" dedi.

Asgari ücrete Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.

Aralık 2022'de 5500 TL olarak uygulanan net asgari ücret Ocak 2023'te önce 8506 TL'ye ardından Temmuz zammı ile 11402 TL'ye yükseldi. 2023 yılında asgari ücretteki kümülatif artış yüzde 107'yi aştı.

ASGARİ ÜCRET 2024 İÇİN EN GÜÇLÜ 2 SENARYO



Asgari ücret halen net 11.402 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücret zam senaryolarına göre göre oluşacak net ve brüt rakamlar için hesaplama tablosu netleşti. İşte masadaki 5 senaryo:

Yüzde 35'lik zamda 15.392 TL

Yüzde 40'lık zamda 15.962 TL

Yüzde 45'lik zamda 16.532 TL

Yüzde 50'lik zamda 17.103 TL

Yüzde 55'lik zamda 17.673 TL

Masadaki en güçlü 2 senaryo yüzde 45 ve yüzde 50 zam formülü oldu. Buna göre yeni asgari ücretin 16500-17000 TL civarında olması bekleniyor.

OPTİMAL ASGARİ ÜCRET BEKLENİYOR

Asgari ücret zammı Türkiye'de yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendirirken, bunun dışında birçok vatandaşın gelirini, ödemesini, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğini de belirliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinde hakem rolünü üstlenen hükümete talimatını verdi. Erdoğan, hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunulmasını istedi.

Buna göre yeni asgari ücret rakamı belirlenirken sosyal adalet mekanizması çerçevesinde 3 madde karara etki edecek:

1. Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek

2. Ücret artışı-enflasyon artışı döngüsünden sıyrılmak için optimal seviye belirlenecek

3. İstihdam koşullarına zarar verilmeyecek

2024 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Son asgari ücret toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16:30'da gerçekleşecek. Asgari ücret toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın yeni asgari ücret zammını saat 18:00-19:00 gibi açıklaması bekleniyor.