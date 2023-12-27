Hong Kong’da konut fiyatları Kasım ayında da düştü

Dünyanın en pahalı piyasalarından biri olan Hong Kong'da konut fiyatları, Ekim ayında revize edilen %2,1'lik düşüşün ardından Kasım ayında bir önceki aya göre %2 düştü.

Yılın ilk 11 ayında fiyatlar %5,6 oranında geriledi.

Analistler ve emlakçılar Hong Kong'da konut fiyatlarının mortgage faiz oranlarının düşürülmesi beklentisiyle gelecek yılın ortalarında dip yapabileceğini düşünüyor. Emlak acenteleri Hong Kong Property Services ve Midland, 2024 yılının tamamı için fiyatların sırasıyla %3-5 ve %5 artacağını tahmin ediyor.