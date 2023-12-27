Apara Ekonomi Hong Kong'da konut fiyatları Kasım ayında da düştü
Giriş Tarihi: 27.12.2023 08:59 Son Güncelleme: 27.12.2023 09:00

Hong Kong'da konut fiyatları Kasım ayında da düştü

Hong Kong’da konut fiyatları Kasım ayında da düştü

Hong Kong'da konut fiyatları Kasım ayında da düştü. Fiyatlar yed ay üst üste düşerek Şubat 2017'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dünyanın en pahalı piyasalarından biri olan Hong Kong'da konut fiyatları, Ekim ayında revize edilen %2,1'lik düşüşün ardından Kasım ayında bir önceki aya göre %2 düştü.

Yılın ilk 11 ayında fiyatlar %5,6 oranında geriledi.

Analistler ve emlakçılar Hong Kong'da konut fiyatlarının mortgage faiz oranlarının düşürülmesi beklentisiyle gelecek yılın ortalarında dip yapabileceğini düşünüyor. Emlak acenteleri Hong Kong Property Services ve Midland, 2024 yılının tamamı için fiyatların sırasıyla %3-5 ve %5 artacağını tahmin ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hong Kong'da konut fiyatları Kasım ayında da düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz