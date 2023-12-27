Güney Kore’de tüketici güveni arttı

Güney Kore Merkez Bankası(BoK) tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Aralık ayında 2,3 puan artışla 97,2 puandan 99,5 puana çıktı.

100 puanın altındaki bir okuma, kötümserlerin sayısının iyimserlerden fazla olduğu anlamına geliyor.

Mevcut yaşam standartlarına ilişkin tüketici duyarlılığı bir puan artışla 88 puana çıkarken, geleceğe ilişkin görünüm iki puan yükseldi ve 92 olarak gerçekleşti.

Anket, tüketicilerin enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü geldiğine işaret etti. Bir önceki ankette yüzde 3,4 seviyesinde çıkan enflasyon beklentisi yüzde 3,2'ye geriledi.

Güney Kore'de tüketici fiyatları en son Kasım ayında yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.