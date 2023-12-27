Çin’deki büyük sanayi şirketlerinin karları güçlü arttı

Sanayi şirketlerinin karlarının artmasında bazda etkisinin yanı sıra ve Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmaya yönelik son çabaları etkili oldu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, sanayi karlarının Kasım ayında bir önceki yıla göre %29,5 arttığını bildirdi. Ekim ayında artış %2,7 olmuştu.

Ulusal İstatistik Bürosu, yılın ilk 11 ayında Çin'in sanayi karlarının bir önceki yıla göre %4,4 azaldığını da belirtti. Ocak-Ekim dönemindeki %7,8'lik düşüş yaşanmıştı.

Özel firmaların karı Kasım ayında %1,6 arttı.