Apara Ekonomi Çin'deki büyük sanayi şirketlerinin karları güçlü arttı
Giriş Tarihi: 27.12.2023 09:11 Son Güncelleme: 27.12.2023 09:11

Çin'deki büyük sanayi şirketlerinin karları güçlü arttı

Çin’deki büyük sanayi şirketlerinin karları güçlü arttı

Çin'deki büyük sanayi şirketlerinin karları, Kasım ayında güçlü artış gösterdi.

Sanayi şirketlerinin karlarının artmasında bazda etkisinin yanı sıra ve Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmaya yönelik son çabaları etkili oldu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, sanayi karlarının Kasım ayında bir önceki yıla göre %29,5 arttığını bildirdi. Ekim ayında artış %2,7 olmuştu.

Ulusal İstatistik Bürosu, yılın ilk 11 ayında Çin'in sanayi karlarının bir önceki yıla göre %4,4 azaldığını da belirtti. Ocak-Ekim dönemindeki %7,8'lik düşüş yaşanmıştı.

Özel firmaların karı Kasım ayında %1,6 arttı.

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Çin'deki büyük sanayi şirketlerinin karları güçlü arttı
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