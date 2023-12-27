BOJ üyelerinden para politikası açıklaması

Japonya Merkez Bankası (BOJ) bugün yayınladığı toplantı özet, ekonominin Bankanın fiyat hedefine ulaşma yolunda ilerleme kaydetmesi nedeniyle bazı politika yapıcılarının gelecekte aşırı gevşek para politikasından çıkış konusunda daha derin bir tartışma yapılması yönünde çağrıda bulunduğunu gösterdi.

Özete göre 9 yönetim kurulu üyesinden biri, "Banka önümüzdeki bahar işçi ve işveren ücret görüşmelerindeki gelişmeleri gördükten sonra bir karar alsa bile çok geç olmaz" dedi. Aynı üye, enflasyonun %2'lik hedefini önemli ölçüde aşma riskinin çok az olduğunu savundu.

Bir diğer üye ise, bankanın Ekim ayında getiri eğrisi kontrol mekanizmasının esnekliğini artırmasının ardından erdemli bir ücret-enflasyon döngüsünün sağlanıp sağlanmadığını belirlemek için "yeterli hareket alanı" olduğu görüşünü dile getirdi.

Bu görüşlerin, politika yapıcıların Ocak toplantısında dünyanın son negatif faiz rejimini sona erdirip erdirmeyeceğine ilişkin piyasa spekülasyonlarını yatıştırmaya yardımcı olması muhtemel.

Özetin açıklanmasının ardından yen zayıfladı ve getiriler düştü. Japonya'nın para birimi dolar karşısında 142,85'e kadan zayıfladı ve 10 yıllık devlet tahvilinin getirisi 2 baz puan düşerek %0,610'a geriledi. USD/JPY şu sıralarda 142,56'dan işlem görüyor.