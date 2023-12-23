Apara Ekonomi Japonya 2024 mali yılı savunma bütçesini onayladı
Giriş Tarihi: 23.12.2023 08:54 Son Güncelleme: 23.12.2023 08:56

Japonya 2024 mali yılı savunma bütçesini onayladı

Japonya 2024 mali yılı savunma bütçesini onayladı

Japonya'da hükümet, 2024 mali yılı için ulusal savunma harcamalarına 7,9 trilyon yen (56 milyar dolar) ayırdı.

Asya-Pasifik'teki güvenlik ortamı ve bölgesel tehditler karşısında Japonya, ulusal savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda hükümet, Nisan 2024-Mart 2025'i kapsayan 2024 mali yılında savunmaya 7,9 trilyon yen ayırma kararı aldı.

Hükümet söz konusu bütçeyi resmen onayladı. Bu, şimdiye kadarki en yüksek savunma bütçe dilimi olarak kayda geçti.

Rekor düzeydeki bütçeyle, uzun menzilli füzelerin üretimi, yeni savaş uçağının dizaynı ve yenilikçi savunma ekipmanlarının araştırılması planlanıyor.

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Japonya 2024 mali yılı savunma bütçesini onayladı
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