SON DAKİKA: Enerjide dışa bağımlılık yüzde 67,8’e geriledi

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezinin (IICEC), bu yıl "Dünyada Değişen Enerji Jeopolitiği, İklim Krizi ve Türkiye" temasıyla düzenlediği 15. IICEC Konferansı Sabancı Center'da gerçekleştirildi.

Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, dünyanın başarılı ve sürdürülebilir bir enerji dönüşümü için yıllık yaklaşık 6 trilyon dolarlık bir finansa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Başarılı enerji dönüşümünün, akıllı bir enerji dönüşüm politikasıyla mümkün olabileceğini kaydeden Bayraktar, "Bu dönüşüm mutlaka rasyonel olmalıdır. Bu dönüşüm mutlaka daha esnek, daha duyarlı, daha kapsayıcı olmalı. Bu dönüşüm dijital bir enerji dönüşümü olmalıdır. Biz de bu anlamda enerji politikalarımızı, arz güvenliğinden ödün vermeden, küresel tedarik çeşitliliğine katkı sunarak ve dışa bağımlılığımızı azaltarak, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda şekillendiriyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'deki büyümeyle beraber enerji talebinin de artmaya devam ettiğini dile getirerek, gelecek dönem planlamalarının bu artışı hesaba katarak yapıldığını ifade etti.

Bu noktada arz güvenliğinin en önemli konu olarak ortaya çıktığına dikkati çeken Bayraktar, "Arz güvenliğine baktığımızda da gerek kaynakta gerekse teknolojide yerliliğin çok daha önemli bir hale geldiği, özellikle tedarik zincirindeki kırılma riskleri nedeniyle bu noktada daha uyanık olmamız gerektiği bir döneme doğru girdiğimizi görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Bakanlığın hazırladığı "Ulusal Enerji Denge Tabloları"na değinerek, şunları kaydetti:

"Bütün makro iktisadi konularımızdaki temel problemimiz enerjide dışa bağımlılığımız ve enerji ithalatımız. Bu rakam yıllar içinde yüzde 70'ler mertebesinde, bazı yıllar biraz üzerinde gerçekleşti. 2022 yılı için Türkiye'nin dışa bağımlılığı enerjide yüzde 67,8'e düştü. Bu yüzde 70'in altına gelmemiz açısından fevkalade önemli ancak daha gidecek çok yolumuz var. Ulusal Enerji Planımız ile hedefimiz, ülkemizi önümüzdeki 30 yıl içinde dışa bağımlılıktan kurtarmak ve net sıfır emisyonlu bir ülke haline getirmek."